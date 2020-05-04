Elazığ'da 7 kişilik aile koronavirüsü yendi

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Koronavirüs tedavisi gören aile sağlığına kavuşarak taburcu edilirken, iyileşen hasta sayısının 52'e ulaştığı açıklandı.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde yaşayan Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve koronavirüs tedavisi gören 7 kişilik ailenin, tedavisi tamamlandı.

Tedavisi tamamlanan aile, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

7 KİŞİLİK AİLE KORONAVİRÜSÜ YENDİ

3 hafta önce sorumsuz bir kişinin il dışından gelerek Baskil ilçesine koronavirüs bulaştırdığını belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Hüseyin Amca ve 7 kişilik ailesini iyileştirerek taburcu ettik. Toplam taburcu sayımız 52'ye ulaştı. İlimizde normal serviste yatan 5 pozitif vaka bulunmaktadır. Rehavet yok, tedbirlere devam." dedi.

VEFA DESTEK EKİPLERİ HAYVANLARA BAKTI

Öte yandan, taburcu edilen Hüseyin Soylu ve 7 kişilik ailesinin yaşadığı evdeki 2 büyükbaş hayvan ile tavuklarına, bu süreçte Valilik koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'na bağlı ekipler bakmıştı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçedeki giriş çıkışların kontrollü şekilde devam ettiği belirtildi.