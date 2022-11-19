Elazığ'da ağaç dallarını dekoratif ürünlere dönüştürüyor

Elazığ'da yaşayan Yılmaz Karslıoğlu, yarım asrı aşkın süredir ağaç dallarından hediyelik eşya ve dekoratif ürünler yapıyor.

Memleketi Bayburt'ta çocukken yaşadığı mahalledeki bir ahşap ustasından etkilenerek ağaç parçalarından kuş, at, köpek gibi hayvan figürleri yapmaya başlayan Yılmaz Karslıoğlu, ürünlerine talep olması üzerine bu alanda kendisini geliştirdi.

Dekoratif ürünler oluşturuyor

Kuruyan ya da budanmış ağaç dallarından elde ettiği irili ufaklı parçaları el aletleri ve ahşap torna makinesi yardımıyla ev, gemi, sandık, tespih, vazo, oyuncak araba, kumbara gibi dekoratif amaçlı ürünlere dönüştüren Karslıoğlu, tahta kaşık, kase, havan gibi yüzlerce mutfak eşyası da hazırladı.

İşleme için ahşap yakma ve boyama tekniklerini kullanmasının yanı sıra kaligrafi ve karikatür sanatına yönelik çalışmalar da yapan Karslıoğlu, yaşadığı binanın bodrumunda oluşturduğu atölyede, sipariş üzerine mesleğini sürdürüyor.

"Çalışmak vücut sağlığıma fayda veriyor"

Karslıoğlu, önce Bayburt ardından Sinop ve İstanbul'da kurduğu el sanatları atölyelerinde uzun yıllar çalıştığını, eşinin vefatının ardından yaklaşık bir yıl önce Elazığ'da yaşayan kızı için kente taşındığını belirtti.

İlerleyen yaşına ve ihtiyacı olmamasına rağmen üretmek adına yaşadığı apartmanın bodrumunda atölye oluşturduğunu anlatan Karslıoğlu, ahşap oymacılığına yönelik çalışmalarını burada sürdürdüğünü ifade etti.

"Gördüğüm her odun parçasını sanatsal bir çalışmaya dönüştürmeyi hayal ederim"

Karslıoğlu, küçük yaşlardan itibaren hediyelik eşya yapımına yönelik çalışmaları olduğunu aktararak, "Çocukluğumda maddi durumumuz olmadığı için daha çok çakı ve bıçak kullanarak el yöntemleriyle çalışmalarımı yapıyordum. Şimdi makineleştirdim. Gördüğüm her odun parçasını sanatsal bir çalışmaya dönüştürmeyi hayal ederim." diye konuştu.

Atölyesinde aldığı siparişe göre ürünler yaptığını anlatan Karslıoğlu, hayal gücü yettiğince ilginç eserler de ortaya çıkardığını söyledi.

2 metrelik dekoratif tespih yaptı

AA'nın haberine göre Karslıoğlu, dekoratif amaçlı yaptığı büyük tespihin ilgi gördüğünü vurgulayarak, "Tespihin taneleri 4 santimetre kalınlığında, 5,5 santimetre boyutunda, uzunluğu 2 metre 10 santimetre. Tespihin diğer bir özelliği de tanelerinde ahşap yakma sanatıyla üzerinde Allah ve Muhammed yazıları yer alıyor." dedi.