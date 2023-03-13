Elazığ'da ağır hasarlı bina sayısı 7 bini aştı Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından süren hasar tespit çalışmalarında Elazığ'da şimdiye kadar 28 bin 726 bina incelendi. İncelemede 7 bin 402 binanın ise ağır hasarlı olduğu kaydedildi.

Türkiye, 6 Şubat'ta büyük bir deprem felaketi yaşadı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, ülkenin güneyini enkaza çevirdi.

Sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ ve Hatay'da da hissedildi.

Yıkılan binlerce bina, 48 bini aşkın vatandaşa mezar oldu.

Yaşanan büyük afetin ardından birlik ve beraberlik içerisinde yaralar sarılmaya başlandı.

Devletim tüm kurumları, STK'lar, gönüllüler, bakanlar, Mehmetçik sahada hummalı çalışmalar yürüttü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri de bölgelerde hasar tespit çalışmaları yürütüyor.

Elazığ'da ağır hasarlı bina sayısı 7 bin 911

Bu kapsamda Elazığ'da yapılan çalışmalarda il genelinde 28 bin 726 bina incelendi.

Buna göre; 53 binanın yıkık, 48 binanın acil yıkılacak, 7 bin 402 binanın ağır, 512 binanın orta, 7 bin 911 binanın az ve 11 bin 694 binanın ise hasarsız olduğu belirlendi.

Kent genelinde çalışmaların sürdüğü bildirildi.