Elazığ'da alkollü sürücü aydınlatma direklerine çarptı Elazığ’da alkollü sürücünün aydınlatma direğine çarptığı otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü burnu bile kanamadan kazadan kurtuldu.

İHA

Elazığ'da yaşanılan kazada, araç kullanılamaz hale gelirken sürücünün burnu bile kanamadı..

Güneyçevre yolu üzerinden meydana gelen olayda E.K. yönetimindeki 44 DB 383 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce refüjdeki aydınlatma direklerine ve ağaçlara çarparak karşı şeride geçti.

Sürücü yara almadan kurtuldu

Kazada, araç kullanılamaz hale gelirken sürücünün burnu bile kanamadı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonrası durumunun iyi olduğu gözlendi.

1.78 promil alkollü olduğu ortaya çıktı

Kazaya karışan otomobil sürücüsü 1.78 promil alkollü çıktı. Polis ekipleri olay yerinde kaza ile ilgili inceleme yaptı.