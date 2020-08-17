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    Elazığ'da arızalanan aracı iten iki kişiye tır çarptı

    Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
    • AA
    • 17.08.2020 - 06:24
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    Elazığ'da arızalanan aracı iten iki kişiye tır çarptı

    Kovancılar-Tunceli kara yolunun Karınca köyü mevkisinde 23 DH 266 plakalı otomobilin arızalanması üzerine sürücü Halit Gezer ile yanında bulunan Muhsin Taş, aracı güvenlik şeridine yanaştırmak için itmeye başladı.

    TIR, ARIZALANAN OTOMOBİLE ÇARPTI

    Bu sırada arkadan gelen Ahmet Kantarcı idaresindeki 07 ZP 920 plakalı tır, otomobile arkadan çarptı.

    Elazığ da arızalanan aracı iten iki kişiye tır çarptı #1

    1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

    Kazada, Taş olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Gezer yaralandı.

    Gezer, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Elazığ da arızalanan aracı iten iki kişiye tır çarptı #2

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