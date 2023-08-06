Elazığ'da aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı
İHA

Elazığ'da Güney Çevre Yolunda, M.K. idaresindeki 34 CDN107 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaç ve aydınlatma direğine çarptı.

Takla atan araçta 4 kişi yaralandı

Çarpmanın etkisiyle takla atarken kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

Yaralılar tedavi altında

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipler olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.