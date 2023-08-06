Elazığ'da aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

İHA
Elazığ'da Güney Çevre Yolunda, M.K. idaresindeki 34 CDN107 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaç ve aydınlatma direğine çarptı.
Takla atan araçta 4 kişi yaralandı
Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarken kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar tedavi altında
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipler olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.