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    Elazığ'da bir eve giren hırsız, 1 milyon TL'lik ziynet eşyası çaldı

    Elazığ'da bir evden çalınan 1 milyon TL değerinde ziynet eşyasının ve hırsızların yakalanması için polis çalışma başlattı.
    • 15.12.2022 - 18:47
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    Elazığ'da bir eve giren hırsız, 1 milyon TL'lik ziynet eşyası çaldı

    Gündüz saatlerinde Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi Tekin Sokakta meydana gelen olayda, iddiaya göre Metin G., sabah saatlerinde eşiyle beraber evinden çıktı.

    Bir süre sonra eve dönen ve kapılarının açık olduğunu gören Metin G., çelik kapının göbeğinin kırıldığını fark etti.

    1 milyon liralık ziynetin çalındığı tespit edildi

    Evlerinde yaptıkları kontrolde yaklaşık 1 milyon TL değerinde olan ziynet eşyalarının yerinde bulamayan Metin G., durumu polise bildirdi.

    DHA'nın haberine göre, ihbarla olay yerine gelen polis ekipleri, evde inceleme yapıp, hırsızlığı yapan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Elazığ da bir eve giren hırsız, 1 milyon TL lik ziynet eşyası çaldı #1

    Elazığ da bir eve giren hırsız, 1 milyon TL lik ziynet eşyası çaldı #2

    Elazığ da bir eve giren hırsız, 1 milyon TL lik ziynet eşyası çaldı #3

    Elazığ da bir eve giren hırsız, 1 milyon TL lik ziynet eşyası çaldı #4

    Elazığ da bir eve giren hırsız, 1 milyon TL lik ziynet eşyası çaldı #5

    Elazığ da bir eve giren hırsız, 1 milyon TL lik ziynet eşyası çaldı #6

    Elazığ da bir eve giren hırsız, 1 milyon TL lik ziynet eşyası çaldı #7

    Elazığ da bir eve giren hırsız, 1 milyon TL lik ziynet eşyası çaldı #8

    Elazığ da bir eve giren hırsız, 1 milyon TL lik ziynet eşyası çaldı #9

    Elazığ da bir eve giren hırsız, 1 milyon TL lik ziynet eşyası çaldı #10


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