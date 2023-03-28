Elazığ'da bir grup yolda gördüğü husumetlilerine kurşun yağdırdı Elazığ'da iki husumetli grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır olmak üzere toplamda 2 kişi yaralandı.

İHA Elazığ'da yaşanılan husumetli kavgasında kan aktı.. Merkeze bağlı Akçakiraz Beldesi Kıraç Mahallesi'nde meydana gelen olayda M.Y. ve N.Y., yolda yürürken aralarında önceden husumet bulunan M.K. ve A.K. ile karşılaştı. Başından ve bacağından vurdu Çıkan tartışmada M.Y., belinden çıkardığı tabanca ile M.K.’yı başından A.K.’yi ise bacağından vurdu. Olayın ardından şüpheliler, yolun karşısında bulunan halı saha minibüsünü çalarak olay yerinden kaçtı. Yaralılar tedavi altına alındı Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan şüpheliler yakalandı Çaldıkları minibüs ile olay yerinden kaçan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.