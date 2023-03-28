Elazığ'da bir grup yolda gördüğü husumetlilerine kurşun yağdırdı
İHA

Elazığ'da yaşanılan husumetli kavgasında kan aktı..

Merkeze bağlı Akçakiraz Beldesi Kıraç Mahallesi'nde meydana gelen olayda M.Y. ve N.Y., yolda yürürken aralarında önceden husumet bulunan M.K. ve A.K. ile karşılaştı.

Başından ve bacağından vurdu

Çıkan tartışmada M.Y., belinden çıkardığı tabanca ile M.K.’yı başından A.K.’yi ise bacağından vurdu.

Olayın ardından şüpheliler, yolun karşısında bulunan halı saha minibüsünü çalarak olay yerinden kaçtı.

Yaralılar tedavi altına alındı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçan şüpheliler yakalandı

Çaldıkları minibüs ile olay yerinden kaçan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ'da bir grup yolda gördüğü husumetlilerine kurşun yağdırdı
Elazığ'da bir grup yolda gördüğü husumetlilerine kurşun yağdırdı
Elazığ'da bir grup yolda gördüğü husumetlilerine kurşun yağdırdı