Elazığ'da bir kişi kaçırdığı tavuğu yakalamak için dakikalarca uğraştı
Elazığ'da bir vatandaş, elinden kaçırdığı tavuğu yakalamak için dakikalarca peşinden koştu.
- 14.12.2022 - 21:00
- Güncelleme : 14.12.2022 - 21:26
Elazığ’da bir kişi, çarşıdan aldığı tavuğu köye götürmek istediği sırada elinden kaçırdı.
Sahibinin elinden kurtulan tavuk kaçarak uzaklaştı.
Yakalamak için dakikalarca uğraştı
Tavuğunun peşinden koşan yaşlı amca dakikalarca tavuğu yakalamak için uğraştı.
İHA'nın haberine göre, uzun uğraşlar sonucu vatandaşların yardımıyla tavuğunu yakalayan vatandaş, tavuğun ayaklarını bağlayarak köye götürdü.
Elazığ'da bir kişi kaçırdığıtavuğu yakalamak için dakikalarca uğraştı VİDEO