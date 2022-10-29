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    Elazığ'da bit pazarında ölen kişilerin kıyafetleri uygun fiyata satılıyor

    Elazığ'ın tarihi bit pazarında bulunan bir mağazada, hayatını kaybetmiş kişilere ait kıyafetler rağbet görüyor.
    • 29.10.2022 - 00:39
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    Elazığ'da bit pazarında ölen kişilerin kıyafetleri uygun fiyata satılıyor

    Elazığ’ın tarihi bit pazarında bulunan bir mağazada hayatını kaybeden vatandaşların kıyafetleri satılıyor.

    Ölen vatandaşların elbiseleri ucuzdan satılıyor

    Ölen vatandaşların yakınları tarafından bu mağazaya bağışlanan kıyafetler, 30 yıldır esnaflık yapan Yılmaz Çağala tarafından satılıyor. Artan kıyafet fiyatlarına nazaran uygun olan elbiselere vatandaşlar da ilgi gösteriyor.

    Elazığ da bit pazarında ölen kişilerin kıyafetleri uygun fiyata satılıyor #1

    "Buradaki bir pantolonu 10 ile 20 liraya satıyoruz"

    30 yıldır dükkanda ikinci el kıyafet sattıklarını belirten Yılmaz Çağala, "Bazen vefat edenlerin kıyafetleri durumu iyi olmayanlara veriliyor, o kıyafetler onlara olmayınca getirip bize satıyorlar. Biz de satıyoruz. Vatandaşlardan talep çok. Buradaki bir pantolonun fiyatını 10 ile 20 liraya satıyoruz. Bize en çok vefat edenlerin kıyafetleri geliyor. Onları alıp satıyoruz. Zaten burası gariban yeri, Elazığ’ın ne kadar fakiri varsa buraya geliyor" dedi.

    Elazığ'da bit pazarında ölen kişilerin kıyafetleri uygun fiyata satılıyor - Video

    Elazığ da bit pazarında ölen kişilerin kıyafetleri uygun fiyata satılıyor #2

    "Vefat etmiş kişinin veya giyilmiş kıyafetler olsun gelir alır gideriz"

    İHA'nın haberine göre, müşterilerden Hatice Yıkılmaz ise, "Geçenlerde de oğluma gömlek almaya gelmiştim. Burada ona beyaz gömlek aldım, beyaz gömlek şart diye bir tane daha aldım. Dışarıda da güzel kazaklar var. Vefat etmiş kişinin veya giyilmiş kıyafetler olsun gelir alır gideriz" diye konuştu.

    Elazığ da bit pazarında ölen kişilerin kıyafetleri uygun fiyata satılıyor #3

    Elazığ da bit pazarında ölen kişilerin kıyafetleri uygun fiyata satılıyor #4

    Elazığ da bit pazarında ölen kişilerin kıyafetleri uygun fiyata satılıyor #5


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