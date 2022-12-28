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    Elazığ'da cadde ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

    Elazığ’da cadde ortasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
    • 28.12.2022 - 01:05
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    Elazığ'da cadde ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

    Elazığ'da Hürriyet Caddesi’nde, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı iki kişi arasında kavga çıktı.

    Bıçaklı kavga yaşandı

    Tarafların birbirlerine bıçaklar ile saldırdığı kavgada bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Elazığ da cadde ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı #1

    Kaçan şüpheli aranıyor

    İHA'nın haberine göre, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Elazığ da cadde ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı #2


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