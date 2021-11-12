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Elazığ'da domuzlara ateş etmek isteyen çoban kendini vurdu

Elazığ'da domuzlara ateş etmek isteyen çoban kendini vurdu

Maden ilçesinde domuz sürüsüne ateş etmek isteyen bir çoban, silahın bir anda ateş alması ile kolundan yaralandı. Olayda yaralanan çoban, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.