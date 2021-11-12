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    Elazığ'da domuzlara ateş etmek isteyen çoban kendini vurdu

    Maden ilçesinde domuz sürüsüne ateş etmek isteyen bir çoban, silahın bir anda ateş alması ile kolundan yaralandı. Olayda yaralanan çoban, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 12.11.2021 - 04:44
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    Elazığ'da domuzlara ateş etmek isteyen çoban kendini vurdu

    Elazığ Maden ilçesinde bir çoban ölümden döndü.

    Altıntarla köyünde çobanlık yapan Z.T., karşısına çıkan domuz sürüsüne ateş etmek istedi.

    KOLUNDAN YARALANDI

    O sırada tutukluk yapan silahını düzeltmeye çalışan T., silahın bir anda ateş alması ile kolundan yaralandı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çoban, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Elazığ da domuzlara ateş etmek isteyen çoban kendini vurdu #1

    Elazığ da domuzlara ateş etmek isteyen çoban kendini vurdu #2

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