Yurt genelinde etkili olan aşırı sıcaklıklardan, fırıncı ve dönerciler olumsuz etkileniyor. Kentte sıcaklıklar 40 dereceye ulaşırken ocak başında çalışanlar ise 80 derecelik sıcakla adeta savaşıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi sıcaklıklarla adeta kavruluyor.

Mesim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Öte yandan fırıncılar ve dönerciler de hava sıcaklığından en çok etkilenen meslek grupları arasında yer alıyor.

Ocak başında hissedilen sıcaklık 80 derece

Elazığ'da termometreler 39 ila 40 dereceyi gösterirken, ocak başında çalışanlar 70 ila 80 derecelere ulaşan sıcaklıkla mücadele ediyor.

Günlük 10 saatten fazla çalışan ustalar, 5 litre su tüketiyor.

Elazığ'da dönerciler 80 dereceye ulaşan sıcaklıkla mücadele ediyor VİDEO



"İlk defa bu sıcaklıkları görüyoruz"

20 yıldır dönercilik yaptığını belirten Murat Polat, “İlk kez böyle sıcaklık görüyoruz. Dışarısı 39 ila 40 derece gösteriyor. İçeride 65- 70 derece sıcaklık var. Sıcaklıktan dolayı işlerimiz de düştü. Bu yıl gerçekten çok sıcak geçiyor. İlk defa bu sıcaklıkları görüyoruz. Döner ocağında yanıyoruz. 12 saat boyunca ocağın önündeyim.” dedi.

"Bazen 43 derecelere çıkıyor"

DHA'nın aktarımına göre; döner ustası Mehmet Çetin ise son yılların en sıcak dönemini yaşadıklarını ifade ederek, “Şu an hava sıcaklığı dışarıda 39 ila 40 derece. Bazen 43 derecelere çıkıyor. İçeride 80- 90 dereceyi görüyoruz. Bu sıcakta çalışan bütün arkadaşlara ve kardeşlerime kolaylıklar diliyorum. Günde yaklaşık 10 saat çalışıyoruz.” diye konuştu.

"Ocağın içerisi 300 derece"

Fırıncı Hüseyin Arıkan da fırının içerisindeki ateşin 300 derece olduğunu belirterek, “Her yıl hava sıcaklıkları düşüktü. 39 ila 40 derecelerde. Biz daha fazla hissediyoruz. Ocağın içerisi 300 derece. Oranın sıcaklığı da bizi etkiliyor. Sıcaklıklar bu yıl çok yüksek.” ifadelerini kullandı.

















