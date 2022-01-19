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    • Elazığ’da donmak üzere olan hayvanlar Belediye ve Jandarma tarafından kurtarıldı

    Elazığ’da donmak üzere olan hayvanlar Belediye ve Jandarma tarafından kurtarıldı

    Elazığ’da kar altında donmak üzere olan başıboş eşekler belediye ve jandarma ekiplerinin müdahalesi sayesinde kurtarıldı.
    • İHA
    • 19.01.2022 - 23:06
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    Elazığ’da donmak üzere olan hayvanlar Belediye ve Jandarma tarafından kurtarıldı

    Elazığ’da 2 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

    BAŞIBOŞ EŞEKLER BARINAĞA ALINDI

    Bu kapsamda Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesinde kar altına donmak üzere olan başıboş eşekleri fark eden vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.

    Jandarma ve belediye ekipleri eşekleri bulunduğu yerden kurtararak barınma yerine yerleştirdi.

    Elazığ’da donmak üzere olan hayvanlar Belediye ve Jandarma tarafından kurtarıldı #1

    Elazığ’da donmak üzere olan hayvanlar Belediye ve Jandarma tarafından kurtarıldı #2

    Elazığ’da donmak üzere olan hayvanlar Belediye ve Jandarma tarafından kurtarıldı #3

    Elazığ’da donmak üzere olan hayvanlar Belediye ve Jandarma tarafından kurtarıldı #4

    Elazığ’da donmak üzere olan hayvanlar Belediye ve Jandarma tarafından kurtarıldı #5


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