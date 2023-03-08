Elazığ’da enkazda kalarak can veren polisin, yardım için binaya girdiği ortaya çıktı Depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 52 yaşındaki polis memurunun, memleketi Malatya'ya yakın olduğu için tayin istediği kentte görev yaptığı ve 2 ay sonra emekli olacağı, ağır hasar gören binaya da, evinden ziynet eşyası almak isteyen kişiye yardım etmek için girdiği öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ'da, 7.7'lik ilk depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ancak 7.6 büyüklüğünde ikinci depremde çöken bir binada, 2 kişi hayatını kaybetti. Altınlarını almak istedi Bu arada Pazarcık ilçesi merkezli 6 Şubat'taki ilk depremin ardından kentteki Akpınar Mahallesi Susam Sokak'ta hasar alan 6 katlı bina boşaltıldı. Polis önlem alıp binanın etrafını güvenlik şeridiyle kapattı. Binada yaşayanlardan 2 çocuk babası Ali Şara (65), evinden ziynet eşyalarını almak istedi. Polis memuru 'yalnız giremezsin' deyip, eşlik etti Güvenlik önlemi alan polis memurlarından 3 çocuk babası Halit Baydoğan (52), Şara'nın ısrarları üzerine yalnız gidemeyeceğini söyleyerek, kendisine eşlik etti. Şara ve Baydoğan'ın bina içinde olduğu 13.24'te, bu kez Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem meydana geldi. İkisi de enkaz altında kaldı Daha önce boşaltılan bina, bu kez yıkıldı, Şara ve Baydoğan enkaz altında kaldı. Arama-kurtarma çalışmalarında, 15 saatin ardından önce Baydoğan'ın, sonra Şara'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. 2 ay sonra emekli olacaktı Baydoğan, ailesi, sevenleri ve meslektaşlarının katıldığı, Fırat Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki törenin ardından gönderildiği memleketi Malatya'da; Şara ise Elazığ'da toprağa verildi. Polis memuru Baydoğan'ın, farklı illerde görev yaptıktan sonra memleketine yakın olması nedeniyle Elazığ'a tayin istediği, 2 ay sonra emekli olacağı öğrenildi.