Elazığ'da girdiği evden 1 milyon TL'lik ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı

Elazığ'da girdiği evden yaklaşık 1 milyon liralık ziynet eşyası çalan şüphelinin 9'u hırsızlıktan, 21 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Elazığ'da yaşanılan hırsızlık olayında şüpheli yakalandı.

15 Aralık tarihinde Sürsürü Mahallesi Tekin Sokak'ta meydana gelen olayda, sabah saatlerinde eşiyle evden çıkan Metin G., bir süre sonra geri döndüğünde kapılarının açık olduğunu, çelik kapının göbeğinin ise kırıldığını fark etti.

1 milyon liralık ziynet eşyası çalındı

Evlerindeki kontrolde yaklaşık 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını yerinde bulamayan Metin G., durumu polise bildirdi.

İhbarla adrese gelen polis, evde inceleme yapıp, hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin Y.A. olduğu belirlendi.

21 suç kaydı tespit edildi

Y.A. saklandığı evde yakalanıp gözaltına alındı. Y.A.'nın emniyetteki kontrollerinde, 9'u hırsızlık olmak üzere 21 suç kaydı tespit edildi.

DHA'nın haberine göre, şüphelinin saklandığı evde yapılan aramada ise 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 15 adet 7.65 milimetre çapında mermi, 5 ayrı paket halinde sarılı kubar esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

























