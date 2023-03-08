Elazığ'da hasarlı binadaki Türk bayrağı alındı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkımlara neden oldu.
Depremlerden etkilenen Elazığ'da 55 bin bina için acil yıkım kararı verilirken, 4 bin 636 bina da ağır hasarlı olarak tespit edildi.
Şehir genelinde bu sayı her geçen gün artarken bir yandan da yıkım çalışmaları sürüyor.
Üniversite Mahallesi'nde ekskavatör makasıyla yıkım yapan operatör İsa Beklen, hasarlı binada Türk bayrağını fark etti.
Bayrağı polise teslim etti
Bayrağı enkazın içerisinden makas ile tutan Beklen aşağı indirdi. Aşağıda bulunan polis ise bayrağı makasın ağzından alarak katlayıp muhafaza altına aldı.
"Yıkayıp tekrardan asacağız"
O anları anlatan operatör İsa Beklen, şunları söyledi:
Türk bayrağını görünce dayanamadık. Polis arkadaşların da yardımıyla alıp getirdik. Bayrak burada, yıkayıp tekrardan asacağız. Bayrak ince olduğu ve yırtılacağını düşündüğümüz için daha temiz ve dikkatli bir şekilde aldık. Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim gördüğümüz zaman gidip alıyoruz.