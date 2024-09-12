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Elazığ’da havaya ateş eden şüpheli yakalandı

Elazığ’da havaya ateş eden şüpheli yakalandı Elazığ’da havaya ateş eden ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.