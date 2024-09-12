İHA
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sosyal medyada S.Ç. isimli şahsın havaya ateş ettiğini ve paylaşım yaptığını tespit etti.
YAPILAN ARAMADA MÜHİMMAT BULUNDU
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesi tespit edilen şüphelinin ikametinde arama köpeği ile yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet şarjör, 11 adet tabanca fişeği, 3 adet yivsiz av tüfeği, 1 adet seyyar dipçik, 30 adet dolu fişek, 1 adet av tüfeği namlusu ele geçirildi.
Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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