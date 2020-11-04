Dolar
8.4303
0.1044%
Euro
9.9085
0.2904%
Altın
1906.58
0.0918%
Borsa
1167.65
1.4721%
G. Altın
516.977
0.2182%
Bitcoin
119584.55
1.0293%
EXEN Coin
12.38
5.18%
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 11 C

    Elazığ'da hırsızlık suçlusu, çaldığı arabayla gezerken yakalandı

    Elazığ'da 5 ayrı otomobil hırsızlığına karışan ve 47 suç kaydı bulunan şüpheli polisin çalışması sonucu çaldığı otomobille gezerken yakayı ele verdi.
    • AA
    • 04.11.2020 - 14:35
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ'da hırsızlık suçlusu, çaldığı arabayla gezerken yakalandı

    Elazığ'da, kent merkezinde bir evin önünden otomobil çalındı.

    Hırsızlığın polise bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yaptı.

    ARAÇLA GEZERKEN YAKALANDI

    Polisin yaptığı çalışmada çalınan otomobilin yeri belirlendi.

    Şüpheli M.A. polis tarafından ara sokaklarda çaldığı araçla gezerken yakalandı.

    Elazığ da hırsızlık suçlusu, çaldığı arabayla gezerken yakalandı #1

    47 SUÇ KAYDI ÇIKTI

    Yakalanan şüphelinin daha önce de 4 ayrı otomobil hırsızlığına karıştığı, 32'si hırsızlık 47 suç kaydığının olduğu belirlendi.

    Emniyette ifadesi alınan şüpheli 5 ayrı oto hırsızlığı suçundan adliyeye sevk edildi.

    Elazığ da hırsızlık suçlusu, çaldığı arabayla gezerken yakalandı #2

    Elazığ da hırsızlık suçlusu, çaldığı arabayla gezerken yakalandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir