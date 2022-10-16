Elazığ'da iki balıkçı arkadaşın oltasına 1.5 metrelik balık takıldı

Elazığ'da iki balıkçı arkadaşın oltasına 1.5 metrelik balık takıldı

Olta balıkçılığı yapan balıkçılar, Keban Barajı'nda 55 kilo ağırlığında 1.5 metre boyunda bir balık tuttu.

Elazığlı iki arkadaşın oltasına takılan balık görenleri şaşırttı.

Akif Karaslan ve Mükerrem Özerli, balık tutmak için Keban Barajı'na ağ bıraktı.

Yarım saat sürdü

Bir süre sonra oltasında hareketlilik ve ağırlık hisseden iki arkadaş, yaklaşık yarım saatin ardından kenara çekmeyi başardı.

55 kilo ağırlığında

Kıyıya çektiklerinde gördükleri balık karşısında şaşkına uğrayan Karaslan ve Özerli, o anları kayıt altına aldı.

İHA'nın aktarımına göre; balığın 1.5 metre boyunda ve 55 kilo ağırlığında olduğu görüldü.

Elazığ'da iki balıkçı arkadaşın oltasına 1.5 metrelik balık takıldı VİDEO

