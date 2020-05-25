Ramazan Bayramı nedeniyle kendilerini ziyaret eden jandarma ekiplerine "Bayram harçlığı" vermek isteyen yaşlı çiftin o anları gülümsetti.

Salgın vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ediyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde Arefe günü başlayan ve 4 gün boyunca devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında, Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı kadın Jandarma Personelleri sokağa çıkamayan 65 yıllık evli Neşet (93) ve Emine (85) Birkent çiftini Kuyulu köyündeki evinde ziyaret etti.

Jandarma, 3 çocuk ve 7 torun sahibi olan fakat yalnız yaşamak zorunda kalan çiftin bayramını kutladı.

YAŞLI ÇİFT BAYRAM HARÇLIĞI VERMEK İSTEDİ

Ekipleri karşısında gören ve çok mutlu olan Neşet dede ile Emine nine, kendilerine gül ve çikolata getiren kadın jandarma personeline, bayram harçlığı vermek istedi.

O anlar hem gülümsetti hem de duygulandırdı.

Bayram harçlığı geleneğini gösteren yaşlı çiftin vermek istediği parayı almayan jandarma ekipleri ise bir daha ki ziyarette kahve içme sözü verdi.

Elazığ'da jandarma, 65 yıllık evli çifti ziyaret etti

"BAYRAMDA DA ÇOCUKLARIMIZI GÖREMİYORUZ"

Kendilerini bayramda ziyaret eden jandarmaya duydukları memnuniyeti belirten 93 yaşındaki Neşet Birkent, “Allah devletimize, Cumhuriyetimize zeval vermesin. İnşallah, bu salgın kısa sürede def olur gider. Her zaman Allah’a dua ediyorum, ağlıyorum. Ben bütün gençlerimize çok acıyorum. Memleketimiz Elazığ ve Türkiye’nin her tarafı çok güzel. Bayramda da çocuklarımızı göremiyoruz. Çocuklarımın İstanbul ve Avusturalya’da yaşıyor. Onlarla da görüşemiyoruz. Allah, jandarmamızdan razı olsun, evimize geldiniz çok memnun olduk. Allah, nice bayramları din kardeşlerimize nasip eylesin.” dedi.

"JANDARMA BİZE HEDİYELER GETİRDİ"

Yanında oturan kadın jandarma personeline torunlarını tanıtırken hem Türkçe hem de Kürtçe konuşup gülümseten 85 yaşındaki Emine Bilkent ise, “Jandarma gelip benle dedeyi ziyaret ettiler, bize hediyeler getirdiler. Allah, jandarmayı var etsin, bizi hep ziyaret ediyorlar. Benim torunlarım jandarmaya Avustralya’dan hediye getirecek.” dedi.