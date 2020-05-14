Elazığ'da kaçak balık avlayan 2 kişiye para cezası

Jandarma ekiplerince kaçak balık avlayan 2 kişiye 10 bin lira para cezası kesilirken, kaçak olarak avlanan 600 kilo balık ele geçirildi.

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde kaçak balık avlandığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Bölgeye giden ekipleri fark eden şüpheliler kaçmaya çalışırken, jandarma ekiplerince yakalandı.

2 KİŞİYE 10 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Kaçmaya çalışan ve ekipler tarafından yakalanan M.Ç. ve S.Ç.'ye toplam 10 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaçak olarak avlanılan 600 kilo balık ise ele geçirildi.