Elazığ'da kedilerin yılanla mücadelesi kameraya yansıdı

Elazığ'da iki kedinin yılanla mücadelesi cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Elazığ'ın Pirinççi köyünde yolda yılanla karşılaşan iki kedi, bir süre yılanla mücadele etti.

Yılan karşı koyamadı

Kedilerin saldırılarına karşı koymaya çalışan yılanın kaçma denemeleri sonuçsuz kaldı.





Kedilere yem oldu

İHA'nın haberine göre, yaklaşık 10 dakika süren kovalamacada yılan kedilerin yemi oldu. O ilginç anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



