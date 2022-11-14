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    Elazığ'da kedilerin yılanla mücadelesi kameraya yansıdı

    Elazığ'da iki kedinin yılanla mücadelesi cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
    • 14.11.2022 - 22:33
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    Elazığ'da kedilerin yılanla mücadelesi kameraya yansıdı

    Elazığ'ın Pirinççi köyünde yolda yılanla karşılaşan iki kedi, bir süre yılanla mücadele etti.

    Yılan karşı koyamadı

    Kedilerin saldırılarına karşı koymaya çalışan yılanın kaçma denemeleri sonuçsuz kaldı.

    Elazığ da kedilerin yılanla mücadelesi kameraya yansıdı #1

    Kedilere yem oldu

    İHA'nın haberine göre, yaklaşık 10 dakika süren kovalamacada yılan kedilerin yemi oldu. O ilginç anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Elazığ da kedilerin yılanla mücadelesi kameraya yansıdı #2

    Elazığ da kedilerin yılanla mücadelesi kameraya yansıdı #3


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