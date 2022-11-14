Elazığ'da kedilerin yılanla mücadelesi kameraya yansıdı
Elazığ'da iki kedinin yılanla mücadelesi cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
- 14.11.2022 - 22:33
Elazığ'ın Pirinççi köyünde yolda yılanla karşılaşan iki kedi, bir süre yılanla mücadele etti.
Yılan karşı koyamadı
Kedilerin saldırılarına karşı koymaya çalışan yılanın kaçma denemeleri sonuçsuz kaldı.
Kedilere yem oldu
İHA'nın haberine göre, yaklaşık 10 dakika süren kovalamacada yılan kedilerin yemi oldu. O ilginç anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.