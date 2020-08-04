Büfenin önünde duran iki köpeğe saldıran cesaretli kedinin o anları kameraya yansıdı.

Elazığ'ın Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan bir büfe önünde sahipleriyle beraber duran iki köpek, sokak kedisi tarafından saldırıya uğradı.

YAVAŞÇA YAKLAŞIP, BİR ANDA SALDIRDI

Elektrik direğinin altından çıkan kedi köpeklere saldırırken, çevredeki vatandaşlar da neye uğradıklarını şaşırdı. Kedi ise hiçbir şeye aldırış etmeden iki köpeği kovalamaya devam etti.

Vatandaşların çabalarıyla kedi bölgeden uzaklaştırılırken, yaşanan olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"KEDİYE ASLAN YÜREK DEDİK"

Kedinin gayet rahat bir şekilde büfe önünde durduğunu belirten işletme sahibi Mehmet Doğan, “Kedi çok uysal bir kediydi. Sürekli bakıp yemeğini verdiğimiz bir kediydi ama ne olduysa bir anda oldu. Normalde kimseye herhangi bir saldırısı olmamıştır. İlk defa oldu. Köpeklerden mi huylandı ne oldu anlamadık. Bir anda ikisine de saldırdı. Kediye Aslan Yürek dedik. Kediyi sürekli besleyen bir ağabeyimiz vardı. Sürekli kedilere ciğer haşlayıp veriyordu. Ona 'Kedilere çok fazla ciğer verme, bugün iki köpeğe birden saldırdı' dedim. O da bayağı güldü. Kedi genel olarak akşam saatlerinde burada duruyor.” dedi.

Elazığ'da köpeklere saldıran sokak kedisi