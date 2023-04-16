Elazığ’da lojmanı olmayan caminin 3 yıldır imamı yok En son 3 yıl önce giden imamın ardından camiye imam girmediğini söyleyen mahalleliye, ilçe müftüsünden cevap geldi. Müftü, lojmanı olmadığı için kimsenin o camiyi tercih etmediğini, o yüzden imam atanamadığını söyledi.

DHA

Elazığ’ın Baskil ilçesi Şefkat Mahallesi’ndeki camiye, 3 yıl önce ayrılan imamın ardından yeni imam atanmadı.

Camide cuma ve teravih namazını kılamayan cemaat, sorunun giderilmesini istiyor.

"Bu cami yaklaşık 70 senedir var"

Mehmet Özcan Özen adlı mahalleli, “Bu konuda başvurularımız oldu. Lojman olmamasından bahsediliyor. Bu cami yaklaşık 70 senedir var. Şimdiye kadar iki görevlisi vardı. Yine lojman yoktu, yine beş vakit namaz kılınıyordu.” dedi.

Konuyla ilgili İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır’dan açıklama geldi.

Lojmanı yok diye kimse tercih etmiyor

Çakır, önceki imamın dilekçe vererek, hizmetli bölümüne geçtiğini, her ay Şefkatli Camisi için askıya çıkıldığını, lojman olmaması nedeniyle tercih edilmediği için camiye atama yapamadıklarını söyledi.