Elazığ'da mevsimlik tarım işçilerinden kurutmalık domateslerle dev Türkiye haritası Elazığ'da mevsimlik tarım işçileri, kesip kurutmaya bıraktıkları domateslerle, etrafında "Türkiye Yüzyılı Üreticinin ve Üretimin Yüzyılı" yazan dev Türkiye haritası yaptı.

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İHA

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Alatarla köyünde düzenlenen domates hasadı etkinliği kapsamında kadın işçilerin, tarlalardan özenle toplayıp kurutma işlemi için makinede keserek örtü üzerine serdikleri kurutmalık domateslerden hazırladıkları 12x24 metre ebadındaki Türkiye haritası beğeni topladı.

Hava sıcaklığının 40 derece seviyesinde seyrettiği kentteki tarlalarda özveriyle çalışan kadın işçilerin bölgede yetiştirilen kurutmalık domatese dikkati çekmek amacıyla yaptıkları Türkiye haritası dron ile havadan görüntülendi.

Elazığ'da mevsimlik tarım işçilerinden kurutmalık domateslerle dev Türkiye haritası - FOTO GALERİ

Yılda 80-100 bin ton üretim yapılıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 20 bin dekar alanda yıllık 80-100 bin ton domates üretimi yapıldığını belirtti.

Üretilen domateslerin büyük bölümünün kurutulmuş domates ve salça olarak işlendiğini ifade eden Kılıç,

Elazığ'da domates üretimi her yıl artarak devam ettiğinden hem salça hem de kurutmalık olarak işlenmesi bakımından bir pazara ulaşabilme kapasitesine gelmiş durumdadır. Biz de bu kapasitemizi tarımsal ihracata dönüştüreceğiz ve inşallah ilimizden domates ihracatını daha da artırma gayreti içinde olacağız.

dedi.

Kılıç, düzenledikleri domates hasadı etkinliği kapsamında bölgede üretilen kurutmalık domatese dikkati çekmek amacıyla mevsimlik işçilerin "Türkiye Yüzyılı Üreticinin ve Üretimin Yüzyılı" mottosuyla kurutmalık domateslerden Türkiye haritasını yaptıklarını dile getirdi.

Sıkıntısız bir hasat dönemi olması temennisinde bulunan Kılıç, mevsimlik işçilere teşekkür etti.