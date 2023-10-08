Elazığ’da minibüs park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı

İHA
Elazığ'da merkez Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi’nde, seyir halindeki minibüs, park halindeki kamyona çarptı.
Yaralı tedavi altında
Kazada minibüs sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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