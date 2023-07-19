Elazığ’da müşterisini Heimlich manevrasıyla kurtardı Lokanta çalışanı, soluk borusuna yemek kaçan müşterisini Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

Heimlich manevrası, bir hayat daha kurtardı…

İyi haber, Elazığ’dan geldi.

Sabah saatlerinde İzzetpaşa Mahallesi’ndeki bir lokantaya giden müşteri, yemek istedi.

Gelen yemeğinin tadına bakan müşterinin soluk borusuna, yemeğin bir parçası kaçtı.

Müşterisinin hayatını kurtardı

Müşterisinin nefes alamadığını fark eden lokanta çalışanı Mehmet Demirel de hemen harekete geçti.

Demirel, masaya gelerek müşteriye Heimlich manevrası uyguladı.

Bir süre sonra o kişi, nefes almaya başladı.

Bu anlar da, lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Heimlich manevrası nasıl yapılır

Dilin nefes borusuna kaçması durumunda şu sıra izlenmelidir:

1- Hızlı müdahale önemlidir. Hastanın nefessiz kalma süresi, sinirsel beyin sorunlarına yol açabilir, sürenin uzaması ölümle sonuçlanabilir.

2- Hasta yere yatırılmalıdır.

3- Hastanın çene kısmı tutulmalı ve aşağı doğru bastırılmalı.

4- Boynun arkasından destek verilmeli, kafa dik pozisyona getirilmeli.

5- Bu duruş elde edildikten sonra, dil dışarı çıkarılmalı.

Dili boğazına kaçan birine müdahale

Eğer dişler sıkılarak dilin yutulması olayı gelişmiş ise:

1- Öncelik dişlerin açılmasını sağlamak olmalıdır. Dişlerin arasına kaşık, kalem gibi cisimler konularak dişlerin açılması sağlanabiliri.

2- Sonrasında elimize hastanın ağzına sokarak dili çıkarmalıyız. Kalem vb. aletlerle de yardım alınabilir.

3- Dil dışarı çıkarıldıktan sonra derhal sağlık ekiplerine haber verilmeli.

4- Bayılma, şuur kaybı bir durumun yaşanması ile hasta tekrardan dilini yutabilir. Bu gibi durumlara karşı hasta başında beklenmesi gerekir.