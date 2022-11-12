Elazığ'da nefes borusuna şeker kaçan çocuğu başhekim kurtardı

Elazığ’da nefes borusuna şeker kaçan 2 buçuk yaşındaki çocuğun, kaldırıldığı hastanenin acil servisinde yapılan müdahaleyle kurtarılma anı hastanenin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Elazığ merkez Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 2 buçuk yaşındaki Can, emdiği şekerin nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı.

Acil servise götürüldü

Can’ın fenalaştığını gören ailesi, yoldan geçen bir araçla çocuğu, özel bir hastanenin acil servisine götürdü.





Başhekim hayatını kurtarı

İHA'nın haberine göre minik Can, o esnada acil serviste bulunan Başhekim Dr. Yusuf Kenan Aydın tarafından yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü.





Çocuğun ailesi derin nefes aldı

Başhekim Dr. Yusuf Kenan Aydın’ın soğukkanlı ve başarılı müdahalesiyle Can’ın kurtarılma anı hastanenin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken, çocukları hayata dönen aile büyük sevinç yaşadı.



