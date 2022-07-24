Elazığ’da otluk alanda yangın paniği
Elazığ’da kurumuş otların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu.
- 24.07.2022 - 00:34
Elazığ'da Fevzi Çakmak Mahallesi’nde kuruyan otların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Yangın kontrol altına alındı
İHA'nın haberine göre, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin müdahalesinin ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Elazığ’da otluk alanda yangın paniği - Video
İnceleme başlatıldı
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.