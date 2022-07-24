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    Elazığ’da otluk alanda yangın paniği

    Elazığ’da kurumuş otların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu.
    • 24.07.2022 - 00:34
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    Elazığ’da otluk alanda yangın paniği

    Elazığ'da Fevzi Çakmak Mahallesi’nde kuruyan otların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

    Yangın kontrol altına alındı

    İHA'nın haberine göre, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin müdahalesinin ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Elazığ’da otluk alanda yangın paniği - Video

    Elazığ’da otluk alanda yangın paniği #1

    İnceleme başlatıldı

    Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Elazığ’da otluk alanda yangın paniği #2


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