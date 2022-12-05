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    Elazığ’da otomobil beton mikserine çarptı: 1 yaralı

    Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki beton mikserine çaptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
    • 05.12.2022 - 03:22
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    Elazığ’da otomobil beton mikserine çarptı: 1 yaralı

    Elazığ'da Malatya Caddesi'nde, A.Y. idaresindeki 23 ER 801 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 23 AYY 139 plakalı beton mikserine çarptı.

    Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralı tedavi altında

    İHA'nın haberine göre yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

    Elazığ’da otomobil beton mikserine çarptı: 1 yaralı #1

    Elazığ’da otomobil beton mikserine çarptı: 1 yaralı #2


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