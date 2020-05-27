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    Elazığ'da otomobile silahlı saldırı: 3 yaralı

    Park halindeki otomobilde oturan 3 kişi, başka bir araçtan tarafından silahlı saldırıya uğrarken, yaralılardan kalbi duran bir kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.
    • DHA
    • 27.05.2020 - 09:07
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    Elazığ'da otomobile silahlı saldırı: 3 yaralı

    Elazığ'da park halinde olan 23 EL 111 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi araç içerisinde otururken silahlı saldırıya uğradı.

    Yanları gelen otomobildekiler tarafından tabanca ve pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 3 kişi ne olduğunu anlayamadan, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

    Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale ile kalbi duran yaralılardan biri hayata döndürüldü.

    Hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

    Saldırı ile ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını belirlemek için çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

    Elazığ'da otomobile silahlı saldırı: 3 yaralı

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