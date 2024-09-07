Elazığ’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İHA
Elazığ-Diyarbakır karayolu Kuyulu köyü mevkiinde anayolun karşısına geçmeye çalışan Sıdıka Gül’e (43) F.A.T. idaresindeki 23 AT 708 plakalı otomobil çarptı.
TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ekiplerin incelemesinin ardından kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış