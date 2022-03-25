Elazığ’da oyun oynamak için gittikleri kahvehanede uyuyorlar

Bir kahvehane, müşterilerinin uyuması ile nam saldı. Vatandaşların oyun oynamaya değil, uyumaya geldiği kahvehanenin sahibi, iş yerinde uyuyanların fotoğrafını çekerek duvara asıyor.

Elazığ merkeze bağlı Yukarı İçme köyünde bulunan kahvehane sıra dışı özelliği ile dikkat çekiyor.

1948 yılında taş ve topraktan yapılan kahvehane, yazın serin kışın ise sıcak oluyor.

Dağlardan gelen suyun bahçede oluşturduğu havuzda ördekler yüzerken, kahvehane bahçesi aynı zamanda kedi, köpek ve kuş gibi hayvanlara da ev sahipliği yapıyor.

GELEN HERKES UYUYOR

Doğası ve yapısıyla huzur veren kahvehaneye gelen vatandaşlar, oturdukları yerde uykuya dalıyor.

Kahvehane sahibi Yasin Başpınar ise yıllardır kahvede uyuya kalanların fotoğrafını çekerek duvara asıyor.

“BİR BAKMIŞSIN İÇERİDE 10 KİŞİ UYUMUŞ”

Vatandaşların uyuma sebebini anlatan kahvehane sahibi Yasin Başpınar, “Burası çok serin bir yer. Kıraathanenin arkasından ve önünden su geçiyor, ayrıca taş yapı. Gelenlerin içeriye girdiği zaman uykusu gelir, hemen uzanır yatar. Biz de uyuyanların fotoğraflarını çekeriz. Özellikle Ramazan aylarında ve yaz sıcaklıklarında daha çok uyuyorlar. Bir bakmışsın içeride 10 kişi uyumuş. Sobamız yanar. Ben sobayı iyi yaktığım zaman da yine müşteriyi uyuturum. Çektiğim fotoğrafları genelde hatıra kalsın diye asıyorum. Kimileri gelip albümün arasından fotoğrafının alıp gidiyor. Çok eski bir yapı 1948 yılında yapılmış. Taş duvar olması nedeniyle yazın serin oluyor kışın da sıcak oluyor.” dedi.

“YATAKTAN DAHA TATLI”

Kahvede uyuyan İsmail Yılmaz ise “Gece 00.00da yattım, sabah namazına kalktım. Erken bir vakitte namazımı kıldım hayvanlara gittim ve sonra kahveye geldim. Burası da sıcak olunca uyuma başladım. Buranın uykusu yataktan daha tatlı. Benim fotoğrafımı çekmemişler. Demek ki yazın gelip uyumamışım. Ama burada gençliğimin fotoğrafı var. Bu taş yapı sağlıklıdır ve 60 santimlik bir genişliğe sahip taşlardan yapılmıştır. Belki harcı bile betondan değil, topraktan yapılmış. Kahvenin önünden su geçtiği için çok serin oluyor. Kışın da soba olunca çok güzel oluyor.” diye konuştu.