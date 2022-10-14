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    Elazığ'da rayların üzerinde duran vince, yük treni çarptı

    Elazığ'da, yasak bölgeden geçmek isterken rayların üzerinde arızalanıp duran vince, yük treni çarptı.
    • 14.10.2022 - 19:08
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 19:12
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    Elazığ'da rayların üzerinde duran vince, yük treni çarptı

    Öğleden sonra Elazığ'da merkeze bağlı İçme köyü yakınında bulunan demir yolunda meydana gelen olayda M.K., 23 DB 625 plakalı mobil vinç ile geçişe yasak bölgede rayların üzerinden geçmeye çalıştı.

    Arıza yapan vinç raylarda kaldı

    Vinç, arıza yaparak rayların üzerinde kaldı. Bu sırada Elazığ yönünden gelen yük treninin fark eden sürücü M.K. ve yanındaki kişi aracı terk etti.

    Çarpmanın etkisiyle 50 metre sürüklenen vinç hurdaya döndü

    Trenin çarptığı vinç yaklaşık 50 metre sürüklenerek hurdaya dönerken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vinç, ekiplerin çalışması sonucu raylardan kaldırılırken, demir yolu yeniden ulaşıma açıldı.

    DHA'nın haberine göre, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Elazığ'da rayların üzerinde duran vince, yük treni çarptı VİDEO

    Elazığ da rayların üzerinde duran vince, yük treni çarptı #1

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