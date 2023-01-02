Elazığ'da sıcaklıklar düşünce sürücüler, araçlarını branda ile örttü
Elazığ'da gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesi nedeniyle araçların camları buz tuttu, sahipleri ise korumak için üzerlerine branda ile örttü.
- 02.01.2023 - 01:35
Elazığ'da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Sıcaklık -6 derecede
Kentte hava sıcaklığı -6 dereceye kadar düştü. Don ve buzlanma nedeniyle araç sahipleri arabalarının motor kısmı, cam ve kapılarının donmaması için ilginç yöntemler denedi.
Vatandaşlar araçlarını branda ile örttü
İHA'nın haberine göre, Çatalçeşme Mahallesi'nde bazı vatandaşlar araçlarının üzerini branda ile örterek araçlarını soğuktan korumaya çalıştı.