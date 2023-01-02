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Elazığ'da sıcaklıklar düşünce sürücüler, araçlarını branda ile örttü

Elazığ'da sıcaklıklar düşünce sürücüler, araçlarını branda ile örttü

Elazığ'da gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesi nedeniyle araçların camları buz tuttu, sahipleri ise korumak için üzerlerine branda ile örttü.