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    Elazığ'da sıcaklıklar düşünce sürücüler, araçlarını branda ile örttü

    Elazığ'da gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesi nedeniyle araçların camları buz tuttu, sahipleri ise korumak için üzerlerine branda ile örttü.
    • 02.01.2023 - 01:35
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    Elazığ'da sıcaklıklar düşünce sürücüler, araçlarını branda ile örttü

    Elazığ'da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

    Sıcaklık -6 derecede

    Kentte hava sıcaklığı -6 dereceye kadar düştü. Don ve buzlanma nedeniyle araç sahipleri arabalarının motor kısmı, cam ve kapılarının donmaması için ilginç yöntemler denedi.

    Elazığ da sıcaklıklar düşünce sürücüler, araçlarını branda ile örttü #1

    Vatandaşlar araçlarını branda ile örttü

    İHA'nın haberine göre, Çatalçeşme Mahallesi'nde bazı vatandaşlar araçlarının üzerini branda ile örterek araçlarını soğuktan korumaya çalıştı.

    Elazığ da sıcaklıklar düşünce sürücüler, araçlarını branda ile örttü #2

    Elazığ da sıcaklıklar düşünce sürücüler, araçlarını branda ile örttü #3

    Elazığ da sıcaklıklar düşünce sürücüler, araçlarını branda ile örttü #4

    Elazığ da sıcaklıklar düşünce sürücüler, araçlarını branda ile örttü #5


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