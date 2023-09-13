Elazığ’da silahlı kavga: 1’i ağır 3 yaralı Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

İHA

Elazığ'da Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı üzerinde, 06 BH 4006 plakalı otomobilde bulunan bir grup ile dışarıda karşılaştıkları bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Silahlı kavgada 3 yaralı

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya döndü. Olayda, otomobilde bulunanlar dahil 1’i ağır toplamda 3 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tedavi altındalar

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise kaçan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)