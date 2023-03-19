Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da çıkan kavgada kan aktı.

Akşam saatlerinde kentin en işlek caddesi olan Gazi Caddesi Zırhlıoğlu Pasajı içerisinde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı pasaj içerisinde bulunan bir kıraathanede tartışma çıktı.

Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.