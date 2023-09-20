Elazığ’da silahlı kavga: 2 yaralı Elazığ’da meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İHA

Elazığ'da merkez Mimar Faruk Caddesi’nde, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında tartışma çıktı.

2 kişi pompalı tüfekle vuruldu

Tartışmanın kavgaya döndüğü olayda, 2 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yapıldı.

Bir kişi gözaltında

Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan, tüfek saçmalarının geldiği park halinde bazı araçlar ise hasar aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)