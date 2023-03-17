Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Elazığ'da iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da merkez Gazi Caddesi’nde, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışma silahlı kavgaya döndü

Tartışmanın büyümesiyle silahlı kavgaya dönen olayda C.B. yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Yaralanan şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.