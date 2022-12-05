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    Elazığ’da silahlı saldırı: 1 yaralı

    Elazığ’da sokakta ilerlediği sırada silahla saldırıya uğrayan bir şahıs yaralandı.
    • 05.12.2022 - 06:07
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    Elazığ’da silahlı saldırı: 1 yaralı

    Elazığ'da Sanayi Mahallesi Santral Caddesi’nde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, sokak üzerine yürüyen O.K.’ye henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı silahla ateş etti.

    Şüpheli kaçtı

    Saldırı sonucu O.K. yaralanırken şüpheli şahıslar ise kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Elazığ’da silahlı saldırı: 1 yaralı #1

    Polis arama çalışmalarını sürdürüyor

    İHA'nın haberine göre, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

    Elazığ’da silahlı saldırı: 1 yaralı #2

    Elazığ’da silahlı saldırı: 1 yaralı #3


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