Elazığ’da silahlı saldırı: 1 yaralı Elazığ'da bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

İHA

Elazığ'da Çadaçıra Mahallesi Hacı Ömer Bilginoğlu Caddesi üzerinde, işletme sahibi H.C., cadde üzerinde bulunan iş yerinin yakınlarında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda yaralandı

H.C., tabanca ile ateş edilmesi sonucu yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı tedavi altında

Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)