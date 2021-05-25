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    Elazığ'da sokak ortasında genci darp edip telefonunu almaya çalıştı

    Elazığ’da bir kişi, sabah erken saatlerde babasının dükkanını açmaya giden 17 yaşındaki genci darp edip telefonunu almaya çalıştı. Yoldan geçen minibüsü gören şahıs kaçarken, o anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 25.05.2021 - 22:07
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    Elazığ'da sokak ortasında genci darp edip telefonunu almaya çalıştı

    Mustafapaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, sabah erken saatlerde babasına ait dükkanı açmaya giden 17 yaşındaki Yakup Koçoğlu, bir şahıs tarafından darp edilerek, elinden telefonu alınmaya çalışıldı.

    GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS, SERBEST BIRAKILDI

    Koçoğlu’nun olayı bildirmesi üzerine polis ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınan şüphelinin engelli olması nedeniyle savcılık talimatıyla serbest kaldığı, adli sürecin ise devam ettiği bildirildi. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    Elazığ'da sokak ortasında 17 yaşındaki genci darp edip telefonunu almaya çalıştı

    GENCİN BABASI:ÇOCUĞU DARBEDİYOR ORADA

    Baba Mehmet Koçoğlu, “Olay saat 06.20’de meydana geliyor. Çocuk işe geliyor. Hiç tanımadığı bir insan tam yanından geçtiği esnada telefonunu istiyor, gasp etmeye çalışıyor. Hemen zaten akabinde çocuğu darp ediyor orada. Kamera orada hepsini göstermiyor. Bir de kamera dışında çocuğu darp ediyor. O esnada esnaftan kimse orada yok. Yoldan geçen minibüsü görünce bırakıyor şahıs. Dün yakaladılar, serbest bıraktılar. Engelliymiş, öyle diyorlar. Engelliyse devletin ruh hastanesi var, bu insandan sorumlu insanlar vardır” dedi.

    Elazığ da sokak ortasında genci darp edip telefonunu almaya çalıştı #1

    Elazığ da sokak ortasında genci darp edip telefonunu almaya çalıştı #2

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