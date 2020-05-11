Sahur davulcularının klarnet ve davul sesini duyan vatandaşlar, sosyal mesafeye dikkat ederek çalan müziğe eşlik etti.

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından evlerinde kalan vatandaşlara moral amaçlı müzikli etkinlikler yapılmaya devam ediyor.

Elazığ'da belediyenin tur otobüsünde sahur davulcuları sokak sokak gezerek, davul ve klarnet eşliğinde vatandaşlara müzik ziyafeti verdi.

SOSYAL MESAFELİ SAHUR HALAYI ÇEKTİLER

Davul ve klarnetin sesini duyan vatandaşlar balkonlara çıkarak müziğe eşlik etti.

Her yıl geleneksel hale gelen sahur halayı ise sosyal mesafeye uyularak çekildi.

Elazığ'da sosyal mesafeli halay çektiler ViDEO

"YAŞLILARIMIZ İÇİN AYRICA NEŞE OLDU"

Yıllardır mahalle geleneği olan sahur halayını yaptıklarını belirten Sarayatik Mahalle Muhtarı Aytaç Şahinoğlu, “Koronavirüsten dolayı bu yıl yapamamıştık. Sosyal mesafeyi koruyarak mahalle sokaklarında belediyenin bize verdiği otobüsle gezdik. Vatandaşlar bizlere balkonlarında eşlik etti. Bir nebzede olsa bugün insanlar neşelendi. Bu anlamlı günde anneler günün münasebetiyle de onlara armağan olsun. Yaşlılarımız dışarı çıkamıyordu. Onlar için güzel bir neşe oldu.” dedi.

"ARAYA MESAFE KOYARAK HALAY ÇEKELİM"

Dünyayı saran bir virüsle mücadele edildiğini belirten yerel sanatçı Ömer Çöpan ise, “Yüz yıllardır geleneklerimiz var. sahurlarda davullar gelir halaylar çekilirdi. Özlenen bir tablo vardı. 50 gündür dışarıya çıkamayan kişiler vardı.Halayları yan yana oynamayalım araya mesafe koyarak halay çekelim.” dedi.

"BU GELENEĞİ HER ZAMAN YAPACAĞIZ"

Geçmişten bu güne kadar gelen bir gelenek olduğunu belirten mahalle sakini Mahmut Döner de "Bu yıl virüsten dolayı bunu kutlayamamıştık. Bizim içimizde kalmıştı. Mahallemiz adına güzel bir etkinlik oldu. Bu geleneği her zaman yapacağız.” dedi.