Elazığ'da tekerleği kopan araç şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

İHA
Elazığ'da Güney Çevre Yolu Aksaray TOKİ mevkiinde, sürücüleri öğrenilemeyen bir otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan 23 HV 248 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Şarampole yuvarlandı
Çarpışmanın etkisiyle sol arka tekerleği kopan 23 HV 248 plakalı otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.
Takla atarak durabilen otomobilde 3, toplamda 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar tedavi altında
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.