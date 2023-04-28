Elazığ'da tır çarpan kişi hayatını kaybetti Elazığ'da yolun karşısına geçmek isteyen kişiye tır çarptı. Kaza sonrası şahıs yaşamını yitirdi.

İHA

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana geldi. 64 ACC 376 plakalı tır, yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Esen'e çarptı.

Hayatını kaybettiği anlaşıldı

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk tespitte Mustafa Esen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Tır sürücüsü adliyeye sevk edildi

Tır sürücüsü İ.C. jandarma ekipleri tarafından ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Olay ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.