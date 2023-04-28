Elazığ'da tır çarpan kişi hayatını kaybetti

İHA
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana geldi. 64 ACC 376 plakalı tır, yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Esen'e çarptı.
Hayatını kaybettiği anlaşıldı
Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk tespitte Mustafa Esen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Tır sürücüsü adliyeye sevk edildi
Tır sürücüsü İ.C. jandarma ekipleri tarafından ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Olay ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.