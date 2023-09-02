Elazığ’da trafik kazası: 2’si ağır 3 yaralı
İHA

Elazığ'da merkeze 51 kilometre uzaklıkta bulunan Yolüstü Köyü mevkiinde, U.P. yönetimindeki 23 ADB 677 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Otomobil su kanalına girdi

Yol kenarındaki su kanalına girerek durabilen otomobilde bulunanlardan 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Elazığ’da trafik kazası: 2’si ağır 3 yaralı

Yaralılar tedavi altında

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekipler trafiğin kontrolünü sağladı.