Elazığ’da trafik kazası: 2’si ağır 3 yaralı

İHA
Elazığ'da merkeze 51 kilometre uzaklıkta bulunan Yolüstü Köyü mevkiinde, U.P. yönetimindeki 23 ADB 677 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Otomobil su kanalına girdi
Yol kenarındaki su kanalına girerek durabilen otomobilde bulunanlardan 2’si ağır 3 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar tedavi altında
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekipler trafiğin kontrolünü sağladı.