Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

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Uygulama noktasında denetim yapan polis ekipleri tarafından biri kadın 2 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri'nin, kentte uyuşturucu sevkiyatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler Elazığ-Diyarbakır kara yolundaki kontrol noktasında denetim gerçekleştirdi.

BİRİ KADIN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada, arka koltuk altına gizlenmiş 5,4 kilogram esrar ele geçirildi.

Otomobilde bulunan sürücü M.B. ile kadın yolcu Ç.Ç. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.