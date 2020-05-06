Dolar
7.1388
0.9131%
Euro
7.7178
0.6245%
Altın
1700.59
-0.2697%
Borsa
99117.06
0.3843%
G. Altın
390.577
0.5485%
Bitcoin
65806.64
3.6251%
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

    Uygulama noktasında denetim yapan polis ekipleri tarafından biri kadın 2 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
    • AA
    • 06.05.2020 - 13:22
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

    Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri'nin, kentte uyuşturucu sevkiyatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

    Bu kapsamda ekipler Elazığ-Diyarbakır kara yolundaki kontrol noktasında denetim gerçekleştirdi.

    BİRİ KADIN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada, arka koltuk altına gizlenmiş 5,4 kilogram esrar ele geçirildi.

    Otomobilde bulunan sürücü M.B. ile kadın yolcu Ç.Ç. gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Görüş Bildir