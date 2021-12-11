Yaylabaşı Mahallesi'nde yolunu şaşırıp gelen dağ keçisi, jandarmanın yardımıyla doğaya geri bırakıldı. Belediye başkanı bu zamana kadar gördükleri en büyük boynuzlu dağ keçisi olduğunu söyledi.

Elazığ'ın Arıcak ilçesindeki Yaylabaşı Mahallesi'nde yolunu şaşıran dağ keçisini fark eden vatandaşlar, zarar görmemesi için hayvanı yakaladıktan sonra koruma altına aldı.

DAĞ KEÇİSİNİN DOĞAYA SALINMASI İÇİN JANDARMADAN YARDIM İSTENDİ

Mahalle sakinleri, daha sonra Belde Belediye Başkanı Yılmaz Açmaz'ı arayarak durumu bildirdi.

Mahalleye gelen Açmaz, büyük boynuzlarıyla dikkati çeken dağ keçisinin tekrar doğaya bırakılması için jandarmadan yardım istedi.

Keçiyi teslim alan ekipler, hayvanı, bu türün sıklıkla görüldüğü kırsal alanda doğaya bıraktı.

Elazığ'da vatandaşların yakaladığı dağ keçisi doğaya bırakıldı VİDEO

"BUGÜNE KADAR GÖRDÜĞÜMÜZ EN BÜYÜK BOYNUZLARA SAHİP DAĞ KEÇİSİYDİ"

Açmaz, yaptığı açıklamada, bir dağ keçisinin indiğini duyar duymaz mahalleye gittiğini belirterek, "Bugüne kadar gördüğümüz en büyük boynuzlara sahip dağ keçisiydi. Hayvan yolunu şaşırmış olacak ki mahalleye kadar girmiş. Malum, kırsal mahallelerde birçok evde çoban köpeği bulunuyor. Köpeklerin saldırısına uğramasın ya da birileri zarar vermesin diye mahalle sakinleri hayvanı koruma altına almıştı." dedi.

Belediye Başkanı Açmaz, hayvanı doğaya bırakan jandarma ekipleri ve mahalle sakinlerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.