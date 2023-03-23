Elazığ'da virajı alamayan boru yüklü kamyon devrildi Elazığ'da virajı alamayarak devrilen boru yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

DHA

Elazığ'da yaşanılan kazada, faciadan dönüldü..

Akşam saatlerinde Keban ilçesi Fırat köprüsü yakınlarında meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen plastik boru yüklü kamyon, köprüden çıktığı sırada virajı alamayarak devrildi.

Kazada sürücü yaralanırken, plastik borular da yol kenarına savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Yaralı sürücü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırırken, trafik kısa süreli tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.